نتنياهو: العملية في جنين ستستمرّ طالما اقتضت الضرورة وحتى اكتمال المهمة

قال نتنياهو: "كل من يؤذينا، كل من يبثّ علينا الرعب، (سيدفع ثمن ذلك)". وأضاف أن عملية الاحتلال في جنين، "ستستمرّ طالما كان ذلك ضروريًا، حتى تكتمل المهمة".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن العملية العسكرية الواسعة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنين، منذ فجر اليوم، الإثنين، ستستمرّ طالما اقتضت الضرورة وحتى اكتمال المهمة.

وذكر نتنياهو في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في حفل أُقيم بمناسبة يوم الاستقلال الأميركيّ، في متحف في القدس المحتلة، أن "جنين أصبحت في الأشهر الأخيرة، ملاذا للإرهاب"، مضيفا: "لسنا مستعدين لقبول ذلك، وسنضع حدا له".

وقال: "خلال هذه الساعات، تعمل قواتنا بقوة وتصميم في جنين، ويعمل الآن جنود لواء الكوماندوز، و’حرس الحدود’، والقوات الخاصة، والقوات الجوية، وغيرهم في قلب مخيم اللاجئين في جنين... إنهم يقضون على المخرّبين، ويقبضون عليهم، ويدمّرون المقرّات والمختبرات"، التي يزعم الاحتلال، أن أسلحةً تُصنَع بداخلها.

وأضاف: "لا توجد أماكن محصَّنة ضد الإرهاب؛ لا في غزة، ولا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، ولا في أي مكان آخر".

وقال نتنياهو: "إننا نعمل ضدّ المخرّبين، ونبذل جهودًا متواصلة، لتجنب إيذاء أولئك غير المتورطين"، على حدّ زعمه.

وأضاف: "نبادر ونفاجِئ، ونغيِّر، ونحدِّث، ونضع معادلة جديدة ضد الإرهاب، في كل الوقت... المبدأ الذي يرشدنا بسيط: أي شخص قتل إسرائيليين، وكل من يخطط لقتلنا، مكانه إما في السجن، أو في القبر".

وقال نتنياهو: "كل من يؤذينا، كل من يبثّ علينا الرعب، (سيدفع ثمن ذلك)". وأضاف أن عملية الاحتلال في جنين، "ستستمرّ طالما كان ذلك ضروريًا، حتى تكتمل المهمة".

وقبل ذلك بوقت وجيز، وفي تصريحات أدلى نتنياهو بها، في ختام التقييم المشترك للوضع الأمني، والذي شارك فيه وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيسا الشاباك، وأركان الجيش؛ قال إن جيش الاحتلال قد "شن عملية مكثفة الليلة، ضد أهداف إرهابية في جنين. وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت جنين مدينةَ ملاذٍ للإرهاب، ونحن نضع حدًّا لذلك".

وأضاف: "دخلت قواتنا جنين إلى أعشاش المخرّبين؛ تقضي على المخرّبين، وتعتقل المطلوبين، وتدمّر المقارّ، وتستولي على العديد من الأسلحة، وتقوم بشيء آخر؛ تدمّر المعامل (معامل صنع الأسلحة) على نطاق شبه صناعيّ".

وزعم أنها معامل "صنعوا فينها المتفجرات... المعدَّة لذبح وقتل المدنيين الإسرائيليين".

وأضاف نتنياهو: "إنهم يفعلون كل هذا في واحدة من أكثر الأماكن كثافة على وجه الأرض، وهم يفعلون ذلك بأقل قدر من الضرر للمدنيين حتى هذه اللحظة، ولا يؤذون أولئك غير المتورطين، وهذا هو التوجيه؛ لأمن قواتنا، وكذلك لتجنب إيذاء الأبرياء قدر الإمكان"، على حدّ زعمه.

وتابع: "إننا منخرطون في تغيير المعادلة ضد الإرهاب، لقد فعلنا ذلك قبل عامين ونصف في عملية ’السور الواقي’ ضد ’حماس’، وأعدناها عقدًا إلى الوراء.. وقد فعلنا ذلك قبل أسابيع قليلة في عملية ’الدرع والسهم’، التي قضينا فيها على كبار أعضاء ’الجهاد الإسلامي’، ونقوم بذلك اليوم في جنين بمجموعة من الإجراءات، والمفاجأة، وفرض القوة، وتغيير القواعد".

وذكر أن "هذا الشيء يضيف أيضًا إلى قدرة الردع لدولة إسرائيل، سواء للحماية من المزيد من الهجمات الإرهابية، أو لتغيير المعادلة في المنطقة".

وقال: "سنواصل العمل طالما كان ذلك ضروريا، لإعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل".

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