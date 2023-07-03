العدوان على جنين: الاحتلال يعلن تنفيذ أكثر من 10 غارات ومصادرة منصة إطلاق صاروخية

الاحتلال يعلن مصادرة منصة إطلاق قذائف صاروخية؛ مُسيّرات الاحتلال أغارت أكثر من عشر مرات على أهداف في مخيم جنين؛ الاحتلال يعلن إصابة أحد عناصره بشظايا "قنبلة يدوية"؛ الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى خمسة.

ارتفعت حصيلة العملية العسكرية الواسعة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على جنين، منذ فجر اليوم، الإثنين، إلى خمسة شهداء، في حين أعلن الاحتلال أن عدوانه البري والجوي على جنين سيتواصل، وأعلن أنه أغار أكثر من عشر مرات على أهداف جنين وتدمير معمل لإنتاج وتخزين عبوات ناسفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 أشخاص وإصابة نحو 30 من بينهم 7 بحالة خطيرة، في حين ذكرت تقارير إسرائيلية أن سلطات الاحتلال كانت قد أبلغت الولايات المتحدة نيتها شن عدوان على جنين، دون إبلاغها بموعد وخطة الهجوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ‏إصابة "جندي بجروح طفيفة قبل قليل نتيجة شظايا قنبلة يدوية خلال الأعمال العسكرية في مخيم جنين حيث تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى". كما أشار إلى "اشتباكات مسلحة (مندلعة) مع مسلحين في المنطقة".