نتنياهو يقرر عدم استئناف أعمال بناء توربينات الرياح بالجولان الثلاثاء

مكتب نتنياهو يبلغ الشرطة وشركة "إنرجكس" بقرار تجميد أعمال بناء ونصب التوربينات، إثر طلب قدمه أهالي الجولان المحتل وطالبوا بالتحقيق بخروقات جنائية في تنفيذ هذا المشروع

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدم استئناف أعمال بناء توربينات الرياح في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم غد، الثلاثاء، وذلك في أعقاب الإعلان عن تصعيد الاحتجاجات ضد هذه الأعمال الجارية في أراضي أهالي الجولان الزراعية.

وأبلغ مكتب نتنياهو زعماء الطائفة العربية الدرزية وكذلك الشرطة الإسرائيلية وشركة "إنرجيكس"، المكلفة بتنفيذ أعمال بناء التوربينات، بالقرار وفقا ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني. ويأتي ذلك خلافا لموقف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي طالب بمواصلة أعمال بناء التوربينات.

ووفقا لـ"واينت"، فإنه سيتم تشكيل لجنة خاصة مشتركة لمكتب رئيس الحكومة ومندوبين عن الطائفة الدرزية "من أجل حل هذه القضية".

ويأتي قرار نتنياهو، أيضا، على إثر تقديم مجموعة كبيرة من السكان والمزارعين من القرى العربية الدرزية في هضبة الجولان المحتلة، بواسطة المحامي د. قيس يوسف ناصر، اليوم، طلبا عاجلا مفصلا لإلغاء الخارطة القطرية للمراوح الهوائية لتوليد الكهرباء (التوربينات) في هضبة الجولان لتصديقها من قبل لجنة التخطيط القطرية وحكومة اسرائيل بشكل غير قانونيّ.

وأفاد المحامي ناصر بأن شركة خاصة قدمت هذا المشروع لمصالحها الاقتصادية، مقترحة نصب 24 مروحة لتوليد الكهرباء يتعدى ارتفاعها أكثر من 200 متر فوق الأرض، الأمر الذي سيلحق ضررا كبيرا بالأراضي الزراعية وبحياة السكان في القرى الدرزية في هضبة الجولان وبالنواحي الصحية والبيئية المختلفة.

وبيّن المحامي ناصر في الطلب القضائي الذي قدمه للحكومة الإسرائيلية ولجنة القطرية للتنظيم والبناء وسلطة الكهرباء في اسرائيل، "العديد من الخروقات والمخالفات في اجراءات المصادقة على المخطط والتي تثير أيضا شبهات جنائية يجب التحقيق فيها".

وبناء عليه، طولبت الحكومة الإسرائيلية، وهي الجهة التي صادقت على المخطط، بإعادة النظر في قرارها وتجميد تنفيذ المخطط حتى إنجاز التحقيق في كل الطعون والمواد التي جاءت في الطلب وإلغاء المخطط.