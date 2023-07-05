الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. واستهدفت طائرات الاستطلاع استهدفت "موقع البيدر"، التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اعتراض قذائف صاروخية أطلقت من القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات الاستطلاع استهدفت "موقع البيدر"، التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتصب أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفت أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه "غلاف غزة" وسديروت في وقت سابق فجر اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه اعترض 5 قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، في مستوطنات الغلاف المحاذية للقطاع.

ووفقا لبلدية "سديروت" فأنه تم العثور على قذيفة في أحد منازل المدينة، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن سكان المنزل مكثوا في الملجأ، حيث تسبب القذيفة بأضرار للمنزل.

وفي ساعات الفجر الأولى سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية للقطاع المحاصر، لتنذر بذلك عن رشقة صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه البلدات في منطقة الجنوب.