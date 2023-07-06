مصادر لبنانية تتحدث عن إطلاق صاروخ تجاه إسرائيل والاحتلال ينفي

مصادر أمنية لبنانية تتحدث عن إطلاق صاروخ واحد على الأقل من الأراضي اللبنانية باتجاه، في حين يشدد مصدر عسكري إسرائيلي على أنه لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى انفجار لغم.

صورة متداولة من مكان الانفجار قبالة الغجر

نفى الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الخميس، التقارير حول "إطلاق صاروخ واحد على الأقل" من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك في أعقاب الأنباء عن سماع دوي انفجارين في محيط بلدة كفرشوبا الحدودية، وقال الجيش الإسرائيلي إن "ما جرى هو انفجار خلف السياج الأمني" بالقرب من قرية الغجر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية مطلعة (لم تسمها)، أن "صاروخين أطلقا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل"، وأضافت مصادر الوكالة أن أحد هذين الصاروخين سقط في الأراضي اللبنانية والثاني بالقرب من قرية الغجر.

كما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية لبنانية وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن عناصر مجهولة أطلقت صاروخا واحدا من إحدى المناطق اللبنانية الحدودية باتجاه إسرائيل.

وذكرت المصادر الأمنية اللبنانية أنه "لم يعرف مكان إطلاق الصاروخ بعد إلا أنه بحسب المعلومات الأولية فإنه سقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضافت "إسرائيل قامت بإطلاق فذيفتين سقطتا في سهل قرية المجيدية اللبنانية على الحدود".

وأفادت مصادر ميدانية بأن عناصر من الجيش اللبناني انتشر على الفور في منطقة كفرشوبا جنوبي لبنان للبحث عن منصات إطلاق صواريخ.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي أي إطلاق صاروخي في المنطقة، وقال إن الانفجار ناجم عن "لغم أرضي قديم".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إنه "لم يتم إطلاق أي صاروخ"، وأضاف أن ما جرى على الحدود ناجم عن "انفجار لغم".

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب صدر عنه، الأنباء حول الانفجار في المنطقة، وقال إنه وقع على الجانب اللبناني "خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر"، نافيا إطلاق صاروخ من جنوب لبنان تجاه أهداف إسرائيلية.

وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أنه "لا يوجد حدث (أمني) داخل إسرائيل"، وأضاف أن "التفاصيل قد الفحص"، كما أكد مصدر في جيش الاحتلال أنه "لم تُرصد تحركات غير عادية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان".

وأكد المصدر العسكري الإسرائيلي كذلك أنه "لم يتم إطلاق أي أعيرة نارية".

وأفادت تقارير وردت من جنوب لبنان، صباح اليوم، بسماع دوي انفجارين "لم يتحدد بعد طبيعتهعا"، ووفقا للتقارير فإن أصوات الانفجارات سمعت بمحاذاة الجزء السوري لقرية الغجر وفي محيط مزرعة بسطرة اللبنانية.

في المقابل، قال مصدر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، تحدث لصحيفة "العربي الجديد"، أن "التحقيق جارٍ في إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ؛ ولم يرد تعليق بعد سواء من الجيش اللبناني أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان الحدودية، التي تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا للتوتر عقب اتهامات متبادلة بين الحزب وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتسخين الأجواء.

"حزب الله": ندعو الدولة والشعب إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال بلدة الغجر

على صلة، أصدر حزب الله اللبناني، بيانا اتهم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءا من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله".

وتمثلت هذه الإجراءات، بحسب حزب الله، بـ"انشاء سياج شائك وبناء جدار إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان و فلسطين المحتلة، مما فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية".

وأضاف حزب الله أن قوات الاحتلال "فرضت سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة واخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح القرية أمام السياح القادمين من داخل الكيان الصهيون".

وشدد حزب الله على أن "هذه الاجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى".

و"إزاء هذا التطور الخطير"، دعا حزب الله "الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، وندعو أيضا الشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى الوطن".