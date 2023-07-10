جنين: كتيبة تعلن إطلاق قذيفتين صوب مستوطنة والجيش الإسرائيلي يعثر على منصات إطلاق

ذكر جيش الاحتلال في بيان، أنه "عثر على منصات (إطلاق) ثلاثية القوائم، وبقايا صواريخ بدائيّة الصنع، بالقرب من مستوطنة شاكيد". وتكررت في الآونة الأخيرة، محاولة إطلاق قذائف من الضفة، وبخاصة من منطقة جنين.

أعلنت كتيبة تطلق على نفسها؛ "كتيبة العياش"، اليوم الإثنين، إطلاق "صاروخين"، ذكرت أنهما من طراز "قسام 1" صوب مستوطنة "شاكيد" غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيليّ، العثور على منصات إطلاق قذائف، و"بفقايا صواريخ بدائية".

وأرفقت المجموعة إعلانها، بمقطع مصوّر، بتاريخ اليوم، فيما أفادت التقارير الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرع بفحص مصداقية ذلك، ليُعلن مراسل إذاعة جيش الاحتلال، بعد ذلك بوقت وجيز، العثور على منصة إطلاق القذيفتين.

وذكرت المجموعة أن إطلاص "الصاروخين"، جاء "في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر، وكسر المعادلات مع العدو الغاصب، وردًا على جرائمه في مخيم جنين".

وقال المصدر ذاته: "عثرت قوات الجيش الإسرائيلي منذ فترة وجيزة على منصة إطلاق بدائية، مع شظايا صاروخ، منتَجة ذاتيا".

وأشار إلى تواجد السؤولين عن تفكيك القتابل بجيش الاحتلال في المنطقة.

ولفت إلى أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين، يقدّرون بأنه "وفقًا للنتائج الأولية، ربما فشلت محاولة الإطلاق".

وبعد وقت وجيز من إعلان إطلاق القذيفتين، ذكرت "كتيبة جنين"، أن "عددا من طائرات الاستطلاع في سماء المخيم (مخيم جنين)".

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أنه "عثر على منصات (إطلاق) ثلاثية القوائم، وبقايا صواريخ بدائيّة الصنع، بالقرب من مستوطنة شاكيد".

وأضاف أن مختصّي المتفجرات في جيش الاحتلال، يفحصون احتمال "وجود متفجرات".

وأشار إلى أنه "سيتمّ نقل المنصات، وبقايا (القذيفتين) إلى قوات الأمن، لمزيد من التحقيق".

وزعم جيش الاحتلال في البيان ذاته، أن "الصواريخ، لم تشكّل أي تهديد للسكان" المستوطنين.

والشهر الماضي، أكد مسؤول في أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن قذيفة صاروخية محلية الصنع أطلقت من الضفة الغربية المحتلة تجاه موقع إسرائيلي، سقطت قرب جدار الفصل العنصري على الجانب الفلسطيني من "منطقة التماس". ولاحقا، أكد جيش الاحتلال، ذلك، مشيرا إلى محاولة إطلاق قذيفتين.

وفي أيار/ مايو الماضي، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن عثوره على منصة إطلاق صواريخ في قرية نزلة زيد قرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وخلال عدوان الأخير على غزة، ادعى رئيس الشاباك، رونين بار، أن جهازه اعتقل عددا من الفلسطييين التابعين لحركة "الجهاد الإسلامي"، بزعم تخطيطهم لإطلاق قذائف صاروخية من منطقة جنين باتجاه مواقع إسرائيلية.