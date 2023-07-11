جت: مقتل طبيب الأسنان رامز أبو عصبة بجريمة إطلاق نار

قتل طبيب أسنان في جريمة إطلاق نار ارتكبت في باحة منزله غربي بلدة جت، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 110 قتلى، وتقترب من حصيلة الضحايا في العام الماضي.

قتل شخص (40 عاما)، اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة جت في منطقة المثلث.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها أقرت وفاة شخص تعرض لإطلاق نار في ساحة منزل غربي جت.

وعُلم أن الضحية هو طبيب الأسنان رامز أبو عصبة من سكان البلدة.

ضحية جريمة القتل في جت، طبيب الأسنان رامز أبو عصبة

وذكرت الطواقم، في بيان صدر عن خدمة "نجمة داوود الحمراء"، أنها عثرت على "رجل (40 عاما) فاقد للوعي في باحة منزل، دون نبض أو علامات تنفس، مصابًا بإصابات اخترقت جسده".

وتابعت "أجرينا فحوصات طبية ولم تظهر عليه علامات الحياة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاته".

في المقابل، قالت الشرطة، في بيان، إنها فتحت تحقيقا في جريمة إطلاق نار ارتكبت في جت راح ضيحتها شحص يبلغ من العمر 39 عاما.

وأضافت أن عناصرها وصلوا إلى مكان الجريمة وعملوا على جمع الأدلة وشرعوا بعمليات بحث عن مشتبه بهم.

في المقابل، ذكرت مصادر مطلعة أن الضحية معروف لدى الشرطة، ولفتت المصادر إلى أن أسرة الضحية، بما في ذلك زوجته وأطفاله، لم تكن في المنزل لحظة ارتكاب الجريمة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 110 قتلى خلال نصف عام لتقترب من حصيلة ضحايا العام الماضي، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من لمحاربة الجريمة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية، إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، فيما يجد المجتمع العربي نفسه رهينة للجريمة المنظمة المتصاعدة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.