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11/07/2023 - 22:50

قوات معزّزة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم صندلة وتستخدم قنابل الغاز

أفادت مصادر محلية بأن الشرطة استخدمت القنابل الصوتية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان الذين تجمهروا عند مدخل القرية.

قوات معزّزة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم صندلة وتستخدم قنابل الغاز

عناصر الشرطة في صندلة (تصوير شاشة)

اقتحمت قوات معزّزة من الشرطة الإسرائيلية، بلدة صندلة في منطقة مرج ابن عامر، واستخدمت قنابل الغاز المدمع بحقّ أهال.

واعتدى عناصر الشرطة على شبان عند مدخل البلدة، فيما اعتقلت عددا آخر، بعد ذلك بوقت وجيز.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة استخدمت القنابل الصوتية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق شبان تجمهروا عند مدخل البلدة.

وأظهرت فيديوهات تناقلها ناشطون وصحافيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العناصر خلال تواجدهم في البلدة، في حين أبدى أهال استياءهم من ذلك، معبّرين عن ذلك أمامهم.

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