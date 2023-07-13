4 إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة في اعتداء للمستوطنين شمالي الضفة

هجمات عدوانية للمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة تسفر عن إصابة أربعة أشخاص، من بينهم اثنان بحالة خطيرة تعرضا لكسور في الجمجمة والوجه، في بلدة كفر ثلث جنوبي قلقيلية.

أصيب أربعة فلسطينيين بينهم اثنان بحالة خطيرة، مساء الخميس، من جراء تعرضهم لاعتداء إرهابي للمستوطنين استهدف بلدة كفر ثلث جنوبي قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وأفادت بأن المصابين وصلوا إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، مشيرة إلى إصابة شخصين بكسور في الجمجمة والوجه وحالتهما خطيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين من مستوطنة " كارني شمرون" اقتحموا تجمع "عرب الخولي" شرق بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتدى المستوطنون على سكان المنطقة بالحجارة، ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين، كما أضرموا النار في "بركس" يعود للمواطن فريد مقبل.

وأوضحت المصادر أن تجمع "عرب الخولي" يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف تهجير سكانه، وهو محاط بعدة مستوطنات.

كما أصيب شاب في وجهه خلال مواجهات اندلعت، مساء الخميس، في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، مع عشرات المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة الجنوبية من البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية كوبر، شوكت البرغوثي، إن شابًا أصيب بجروح طفيفة في فمه، بعد رشقه بالحجارة من قبل المستوطنين، خلال المواجهات التي دارت في منطقة "الباطن"، عقب تصدي أهالي البلدة لاقتحامها من قبل المستوطنين.

وذكر البرغوثي أن نحو 100 مستوطن حاولوا التسلل من مستوطنة "نحلئيل" الجاثمة على أراضي قريتي بيتللو والجانية، إلى منطقة "الباطن" في الجهة الجنوبية من بلدة كوبر.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارًا عسكريا بالاستيلاء على المنطقة عام 1985، غير أن المستوطنين لم يتمكنوا من الاستيطان فيها، وبقي الأهالي يترددون عليها لحمايتها.