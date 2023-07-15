إطلاق نار على شاب فلسطيني قبل اعتقاله بمستوطنة جنوب الخليل

إصابة فلسطيني بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار في مستوطنة "عساهيل" جنوبي الخليل | احتجاز الفلسطيني وهو مصاب في غرفة طوارئ المستوطنة قبل اعتقاله على يد الجيش | تحقيق أولي: الفلسطيني لم يكن مسلحا ولا إصابات لدى المستوطنين أو الجيش

أُصيب شخص فلسطيني، بجروح غير معروفة مدى خطورتها، ظهر اليوم السبت، إثر تعرضه لإطلاق نار في مستوطنة "عساهيل" جنوبي الخليل، ثم احتجز في غرفة طوارئ المستوطنة قبل اعتقاله على يد جنود جيش الاحتلال.

وفي تحقيق أولي للجيش، يظهر أن الفلسطيني لم يكن مسلحًا أصلا، ولا توجد إصابات لدى المستوطنين أو جيش الاحتلال.

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في المستوطنة، لتحذير المستوطنين من احتمال وصول فلسطيني إلى المستوطنة.

وطالب جيش الاحتلال المستوطنين بالتزام منازلهم، بسبب تقارير تزعم أن هناك شخص آخر وصل المستوطنة مع الفلسطيني الذي أُطلق عليه النار، ولا زالت هناك أعمال تمشيط في المستوطنة.

إرهاب المستوطنين في مسافر يطا

وأصيب عدد من الفلسطينيين، بجروح وكدمات، اليوم السبت، جراء اعتداء للمستوطنين على عدة مناطق في مسافر يطا، جنوبي الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على مواطنين وراعاة أغنام في منطقة "سدة الثعلة"، وحاول أحدهم دعس قطيع أغنام يعود لمواطن من عائلة مخامرة.

وأضاف أن الشبان تصدوا للمستوطنين وطردوهم من المنطقة، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين، وتغلق المنطقة أمام المواطنين.

وأشار إلى أن مستوطنين هاجموا في منطقة "التوانة"، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض، عرف من بينهم المواطن مفضي أحمد ربعي (55 عاما)، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي التوانة والمفقرة ونكلت بالمواطنين، وشرعت بتفتيش مساكنهم والعبث بمحتوياتها.