إرهاب يهودي: إحراق سيارات وكتابات عنصرية في أبو غوش

أحرق إرهابيون يهود مركبات تعود للأهالي في قرية أبو غوش، وخطوا على جدران في القرية "تدفيع ثمن 30 يوما لقتل إداري". وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في واقعة "تدفيع ثمن".

أبو غوش، اليوم

أقدم إرهابيون يهود، الليلة الماضية، على إحراق سيارات في قرية أبو غوش، قرب القدس، وخطوا على جدران في القرية "تدفيع ثمن 30 يوما لقتل إداري".

واستيقظ أهالي أبو غوش على الاعتداء على سياراتهم الخصوصية وإحراقها وخط شعارات معادية للعرب من قبل إرهابيين يهود.

وأسفر الاعتداء العنصري عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بالسيارات التي أحرقها المتطرفون اليهود في القرية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في واقعة "تدفيع ثمن".

إحدى السيارات التي تم إحراقها في أبو غوش، اليوم

وهذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي يتم فيها تنفيذ اعتداء إرهابي كهذا في أبو غوش.

وجاء في بيان للشرطة إنها فتحت تحقيقا في إحراق 4 سيارات وإلحاق أضرار بها في أبو غوش، وخط كتابة على سور في القرية "الذي يثير الاشتباه بجريمة كراهية".

وأضاف البيان أن الشرطة جمعت قرائن وأدلة، وأجرت عمليات بحث عن مشتبهين، بمساعدة مروحية.

وتقع أبو غوش وسط البلاد إلى الشّمالِ الغربيّ من مدينةِ القُدس وتبعدُ عنها حوالي 13 كم.

وسبق أن نفذت عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات العربية، إذ تستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، وحمّلوا الشرطة المسؤولية وطالبوها باجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.