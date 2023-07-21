الضفة: إصابات بينها خطيرة في مواجهات مع قوات الاحتلال

أسفرت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عن إصابات بالرصاص الحي والمطاطي وصفت منها بالخطيرة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق في الضفة الغربية المحتلة.

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة إثر إصابتهما بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي بلدة أم صفا شمال رام الله، أصيب فلسطينيان بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن وصلتا إلى المستشفى الاستشاري من قرية أم صفا.

وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

يتبع...