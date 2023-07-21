شهيد واعتقال مصاب إثر استهداف الاحتلال مركبة فلسطينية في سبسطية

استشهد شاب وأصيب آخر إثر استهداف قوات الاحتلال لمركبة فلسطينية في بلدة سبسطية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب دون أن تعرف حالته.

من المكان

استشهد شاب فلسطيني واعتقل آخر وهو مصاب على يد قوات الاحتلال بعد إطلاقها النار على مركبة فلسطينية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس ليل الجمعة – السبت.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيد إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة سبسطية، وهو الشاب فوزي هاني فوزي مخالفة (18 عاما).

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من الرصاص على مركبة فلسطينية استقلها شابان، ما أسفر عن استشهاد أحدهما واعتقال الآخر وهو مصاب، فيما لم تعرف حالته.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، قبل أن يؤكد الهلال الأحمر لاحقا استشهاد شاب برصاص الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر بأنه استلم جثمان الشهيد من منطقة سبسطية، وجرى نقله إلى المستشفى فيما اعتقل شاب آخر مصاب في المكان.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، إن "الشهيد أصيب بعدة رصاصات إحداها في الرأس مباشرة".

وأضاف أن "الاحتلال أطلق أكثر من 40 رصاصة على المركبة في سبسطية".

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد الشاب محمد فؤاد البايض (17 عاما) برصاص الاحتلال الحي فيما أصيب آخر بجروح خطيرة في قرية أم صفا شمال رام الله، كما أصيب آخرون بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري وحتى الآن، إلى 23 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.