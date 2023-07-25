اعتقال رئيس سلطة محلية من شمالي البلاد

زعمت الشرطة أنه "تبين من التحقيقات بأنه جرى تهديد الضحايا، وهم أصحاب محال تجارية في الشمال، من قبل أشخاص يعملون في المنظمة الإجرامية، واتضح من التحقيقات بأن رئيس المجلس المحلي استُخدم كذراع لعائلة الإجرام واستغل منصبه كرئيس سلطة محلية".

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس سلطة محلية من منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة "الضلوع في جباية أموال (خاوة) في عمليات ابتزاز تحت وطأة التهديد من قبل أقارب عائلته، أعضاء منظمة إجرامية من الشمال، وتنفيذ مخالفات لتبييض أموال".

ووفقا للشرطة فإنها باشرت بـ"تحقيقات سرية، خلال الأشهر الأخيرة، تبينت منها شبهة ضلوع رئيس سلطة محلية من الشمال بعمليات ابتزاز تحت وطأة التهديد وجباية أموال (خاوة) لعائلته، عائلة إجرامية من الشمال".

وادعت الشرطة كذلك أنه "تبين من التحقيقات بأنه جرى تهديد الضحايا، وهم أصحاب محال تجارية في منطقة الشمال، من قبل أشخاص يعملون في المنظمة الإجرامية، كما اتضح من التحقيقات بأن رئيس المجلس المحلي استُخدم كذراع لعائلة الإجرام واستغل منصبه كرئيس سلطة محلية".

وأشارت إلى أن "التحقيقات أُجريت بالتعاون مع السلطة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبمرافقة النيابة في لواء الشمال".

وأعلنت الشرطة عن أنه "صباح اليوم، جرى إخراج التحقيقات إلى العلن، وتمّ اعتقال رئيس المجلس (64 عامًا) من الرامة، واعتقال رئيس منظمة إجرامية من الرامة، واقتيدا للتحقيقات، كما اعتُقل مشتبهون آخرون أعضاء في منظمة إجرامية، وسيمثلون أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية".