لبنان: تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وتيرة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان اشتدت صباح اليوم الإثنين، حيث تم سماع أصوات قذائف صاروخية.

أغلق الجيش اللبناني صباح اليوم الإثنين، جميع مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بعد عودة الاشتباكات داخله.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وتيرة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان اشتدت صباح اليوم الإثنين، حيث تم سماع أصوات قذائف صاروخية.

وأتى تجدد الاشتباكات صباح اليوم، على الرغم من إعلان هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية في مدينة صيدا، مساء الأحد، عن التوصل إلى اتفاق بوقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، في ظل اشتباكات مسلحة عنيفة يشهدها المخيم.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم الاتفاق في الاجتماع على وقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة والعمل من كافة الأطراف على سحب المسلحين من الطرقات والعمل على ضبط الوضع داخل المخيم.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك تسعى للوصول إلى الحقيقة حول اغتيال العميد أبو اشرف العرموشي، ورفاقه وتسليم الفاعلين إلى الأجهزة والسلطات الأمنية المختصة في الدولة اللبنانية

وقال أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان، فتحي أبو العرادات، إنه "تم تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية بالأحداث التي وقعت في مخيم عين الحلوة، وعلى ضوء هذا التحقيق سيتم تسليم القتلة للعدالة والدولة اللبنانية".

ويشهد مخيم عين الحلوة منذ مساء السبت أحداثا دامية استخدمت فيها قذائف صاروخية وقنابل أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي.