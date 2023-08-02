جرائم إطلاق النار: 3 إصابات في دير حنا وإصابة خطيرة في كفر كنا

جريمة إطلاق نار في بلدة دير حنا تسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهما بجراح خطيرة. فيما أصيب آخران في جريمة منفصلة ارتكبت في بلدة كفر كنا، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

أصيب 3 أشخاص على الأقل في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأربعاء، في بلدة دير حنا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، فيما أصيب شخصان بجريمة منفصلة ارتكبت في كفركنا.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن إطلاق النار في دير حنا أسفر عن إصابة شخص بحالة خطيرة، وإصابة اثنين آخرين بحالة تتراوح بين متوسطة وطفيفة.

وفي كفر كنا، جاء في بيان صدر عن خدمة "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها قدموا العلاج الأولي لشاب يبلغ من العمر 25 عاما حالته خطيرة، وعملت على نقله إلى مستشفى "بوريا" في طبرية.

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