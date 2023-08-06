مستوطن يدهس طفلا في كيسان شرق بيت لحم ويلوذ بالفرار

عناصر بجيش الاحتلال في الضفة (توضيحية - "أ ب")

دهس مستوطن، مساء اليوم الأحد، طفلا في قرية كيسان شرق بيت لحم، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، فيما لاذ المستوطن بالفرار من المكان.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات بأن مستوطنا دعس بمركبته الطفل جبريل محمد سواركة (4 أعوام )، أثناء تواجده قرب منزل والده المحاذي للشارع الرئيسي الموصل للقرية ولاذ بالفرار.

ونُقل الطفل المصاب إلى مستشفى "الجمعية العربية" في بيت جالا، غرب بيت لحم، ووُصفت حالته بالخطيرة.

يشار إلى أن حالات دهس عدة، قد ارتُكبت من قبل المستوطنين بحقّ سكان كيسان.

وجاءت عملية الدهس من قبل المستوطن، بعيد وقت وجيز من استشهاد ثلاثة شبان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الخاصة على مفرق بلدة عرابة جنوبي جنين، فيما زعمت سلطات الاحتلال أن الشهداء الثلاثة خططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

وتصاعدت الاعتداءات الإرهابية التي عمد مستوطنون إلى تنفيذها في الآونة الأخيرة، كان آخرها الهجوم الإرهابيّ الذي نفذه مستوطنون على قرية برقة شرق مدينة رام الله بحماية قوات الاحتلال، مساء الجمعة الماضي، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين.