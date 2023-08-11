غرق شاب وحالته خطيرة في تل أبيب

نقل شاب (35 عاما) إلى المستشفى بحالة خطيرة بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ تل أبيب، وذلك بعد إنعاشه إثر فقدانه الوعي والنبض والتنفس.

تعرض شاب، يبلغ 35 عاما من العمر، للغرق ووصفت حالته خطيرة في أحد شواطئ تل أبيب مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للشاب الغريق، حتى استعاد النبض.

وقال المضمد يوسف كردي إن "الشاب كان على الرمل في الشاطئ وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، وقالوا لنا إن مستجمين تمكنوا من انتشاله من مياه البحر".

وأضاف "على الفور قدمنا له عمليات الإنعاش حتى استعاد قلبه النبض، وعلى الفور قمنا بنقله بسيارة العلاج المكثف".

وأحيل الشاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.