الصحة الفلسطينية: سجلنا نحو 100 إصابة بمتحور جديد من كورونا

يعود فيروس كورونا إلى الواجهة في أوج فصل الصيف مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات في فرنسا ودول أوروبية أخرى ومناطق آسيوية، ويتحدث علماء عن متحور أطلق عليه اسم "إيريس" تسبب في تزايد الإصابات.

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن الوزارة سجلت مؤخرا نحو 100 إصابة في الضفة الغربية بمتحور جديد من كورونا، غالبيتها العظمى شخصت لعدة حالات وافدة من خارج البلاد.

وقال الشخرة، خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن هناك من 50 إلى 100 إصابة جديدة في مختلف المحافظات الفلسطينية من رفح وحتى جنين.

وبين الشخرة، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا سريع الانتشار وهناك إصابات في أغلب دول العالم وتم تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة وفاة، إلا أن فلسطين لم تسجل أي حالة سوى الإصابات.

وقال إن الحالات التي تم تسجيلها لدينا سواء بالعلاج بالمستشفيات أو بالمتابعة من المنزل تؤكد أن الفيروس سريع الانتشار ويسبب أعراض الحمى والتهاب الحلق وسيلان في الأنف والتهاب العضلات والاسهال والتقيؤ.

وبين المسؤول بوزارة الصحة، أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد هم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن هذه الفئات يتوجها عليها الحذر الشديد.

وشدد الشخرة على ضرورة عدم الهلع والخوف من المتحور الجديد، خاصة وأن المعظم تلقى اللقاحات.

وأشار إلى أن هناك 3 آلاف حالة وفاة حول العالم من المتحور الجديد، فيما لم تسجيل فلسطين حتى اليوم أي حالة وفاة منه.

مليون ونصف مليون إصابة جديدة و3100 حالة وفاة

ويعود فيروس كورونا إلى الواجهة في أوج فصل الصيف مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات في فرنسا ودول أوروبية أخرى ومناطق آسيوية، ويتحدث علماء عن متحور أطلق عليه اسم "إيريس" تسبب في تزايد الإصابات.

مع مواصلة فيروس كورونا الانتشار عالميا، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من مليون ونصف مليون إصابة جديدة وما لا يقل عن 3100 وفاة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، كان لبريطانيا والولايات المتحدة نصيب الأسد من تلك الحالات.

وأُبلغ أيضا عن انتشار الوباء مجددا في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند واليابان.

وازدادت الزيارات إلى أقسام الطوارئ في فرنسا للاشتباه بالإصابة بكوفيد في الأسبوع الممتد من 31 تموز/يوليو إلى 6 آب/أغسطس، بنسبة 31% مقارنة بالأسبوع السابق، مع تسجيل 920 حالة، وفقا لبيانات "سانتيه بوبليك فرانس".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم ارتفع بنسبة 80% مدى شهر، مع مليون ونصف مليون إصابة إضافية من العاشر من تموز/يوليو حتى السادس من آب/أغسطس.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي أن المنظمة لم تعد تعتبر الوباء حالة طوارئ صحية عالمية منذ بداية أيار/مايو، إلا أن "الفيروس مستمر في الانتشار في كل البلدان، ويستمر بالقتل والتبدل".

المتحور الجديد "إيريس"

تعد المتحورة "إي-جي.5" EG.5، التي يطلق عليها علماء اسم "إيريس" الأكثر رصدا حاليا وقد تكون وراء عودة انتشار الوباء.

ويرى خبراء أن التجمعات الصيفية وتراجع مستوى المناعة عوامل قد تؤدي دورا في عودة الوباء أيضا.

والمتحور الجديد الذي يعرف باسم "إيريس" من نسل "أوميكرون"، لكن به بعض الطفرات التي تجعل تأثيره على الخلايا يفوق ما يفعله "أوميكرون"، وهو أكثر انتشارا حاليا لكن لم يثبت بالدلائل العلمية أو السريرية أن أعراضه أكثر شدة من ذي قبل.

يشار إلى أنه تم تحديد هذا المتحور الجديد لأول مرة في الصين في شباط/فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في نيسان/ أبريل.

يذكر أنه في 19 تموز/يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها.