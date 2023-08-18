الحركة الفلسطينيّة الأسيرة تُعلن تعليق الإضراب الجماعيّ عن الطعام بعد انتزاع حقوق من الاحتلال

أوقفت الحركة الأسيرة الإضراب المفتوح عن الطعام، مؤكدة أنها توصل إلى نتائج مرضية، خلال مفاوضاتها مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت الحركة الفلسطينيّة الأسيرة، تعليق خطواتها التصعيدية وعلى رأسها الإضراب الجماعيّ المفتوح عن الطعام، الذي شرع به ألف أسير، أمس الخميس، بعد انتزاع حقوق من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان أصدرته مساء اليوم: "بعد حماقة (وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار) بن غفير، وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، ما استدعى وقفة مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء، لا سيما جاهزية مجاميع الأسرى لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام، فإن حراكنا الأخير ومساندة شعبنا بطرقٍ مختلفة أوصلتنا لنتائج مرضية".

وأضافت اللجنة: "ما دفعنا إلى تعليق خطواتنا اليوم الجمعة الساعة 06:00 مساءً، مع متابعتنا لتنفيذ ما توصلنا إليه على أرض الواقع، ومع تأكيدنا على جاهزيتنا لاستئناف حراكنا إذا ما استدعى الأمر ذلك، مستندين بعد الله على شعبنا وقواه الحرة".

ودخل الإضراب عن الطعام، حيّز التنفيذ، الساعة السابعة من مساء أمس الخميس، وذلك وسط حالة من التوتر الشديد شهدتها سجون الاحتلال، في ظل تصاعد الإجراءات التعسفية بحق الحركة الأسيرة.

ويأتي ذلك في أعقاب الهجمة التي تواصل إدارة سّجون الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى، وكان آخرها سلسلة الاقتحامات التي طالت مؤخرًا وحتى صباح اليوم عدة أقسام للأسرى.

ويستهدف بن غفير، الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، عبر سلسلة من الإجراءات القمعية والتعسفية، تشمل تشديد القيود والتضييقات على الأسرى.

ومساء أمس، الأربعاء، أصدر بن غفير بيانا مقتضبا أرفقه بصورة له مع مجموعة من السجانين في سجن "عوفر"، قال فيه إنه "قمت اليوم بجولة في سجن عوفر حيث يسجن أسرى حماس وفتح والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي".

وقال إنه "استمع عن كثب إلى طاقم السجانين والحراس، لأرى إذا كانت السياسة التي أقودها في وزارة الأمن القومي يجري بالفعل تطبيقها على الأرض، وإنهاء ظروف المعسكر الصيفي التي يحظى بها الإرهابيين"، على حد تعبره.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، في بيان مشترك صدر في وقت سابق، اليوم، أن آخر الاقتحامات "كانت في قسمي 3 و4 (في سجن النقب)، وسبق ذلك اقتحام لقسم 26 قبل عدة أيام".

كما أشار البيان إلى "عمليات النقل الفردية التي طاولت عددًا من كوادر الحركة الأسيرة في سجن ’ريمون’"، وذلك بالتزامن "مع زيارة الوزير الفاشي (إيتمار) بن غفير، الذي يواصل تهديداته للأسرى" والتضييق عليهم وتشديد ظروف أسرهم.