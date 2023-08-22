جنين: شهيد برصاص الاحتلال بالزبابدة

أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين الدكتور فواز حماد، استشهاد الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما)، برصاص الاحتلال، وذلك بعد إصابته بعيار ناري في الجمجمة والكتف، فجر اليوم في بلدة الزبابدة.

استشهد الفتى عثمان عاطف أبو خرج، برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، من بلدة الزبابدة قضاء جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين الدكتور فواز حماد، استشهاد الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما)، برصاص الاحتلال، وذلك بعد إصابته بعيار ناري في الجمجمة والكتف، فجر اليوم في بلدة الزبابدة.

ونعت مساجد الزبابدة الشهيد عثمان عاطف أبو خرج، الذي استشهد متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال فجر اليوم في البلدة.

وأصيب أبو خرج بجراح حرجة، جراء استهدافه برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة فجر اليوم.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة وداهمت العديد من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع عشرات الفلسطينيين، تخللها إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وأتى ذلك، تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة شنها الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 45 فلسطينيًا، أكثرهم من محافظتي الخليل ورام الله.

وباستشهاد أبو خرج، يرتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الحالي، إلى 231 شهيدا، بينهم 190 شهيدا من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل، و37 شهيدا من قطاع غزة.