نتنياهو: لا يمكننا السماح بالجرائم بالمجتمع العربي وقتل قشوع تجاوز لخط أحمر

نتنياهو يتطرق للجريمة في المجتمع العربي، ويلوح مجددا بالشاباك واستخدام "كل الوسائل" للقضاء على الجريمة، ويقول إن جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، "تجاوز لخط أحمر".

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، تمثل "تجاوزا لخط أحمر"، وذلك في بيان مصور صدر عنه مساء اليوم، الثلاثاء.

وقال نتنياهو إن حكومته "لا يمكنها أن تسمح بجرائم القتل، والمنظمات الإجرامية، وجباية الإتاوة، والسيطرة على البلديات"، وأضاف "سنستخدم كل الوسائل، بما في ذلك الشاباك والشرطة، كل الوسائل، للقضاء على هذه الجريمة".

وأضاف "لقد قضينا على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي في إسرائيل، وسنقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي". وتابع "يجب أن يعيش جميع المواطنين في أمان وليس في ظل تهديد الإرهاب الداخلي".

وتأتي تصريحات نتنياهو فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في ظل حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، حصيلة غير مسبوقة وصلت إلى 143 قتيلا منذ مطلع العام الجاري.

ويعاني المجتمع العربي منذ عقود من تردي الأوضاع مقارنة بالمواطنين اليهود، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية في المدن المكتظة وضعف التمويل للمدارس، نتيجة لسياسات حكومية متعمدة.

ضحية جريمة القتل في الطيرة، قشوع

ويسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تشكيل "الحرس القومي"، كجهاز أمني مستقل يستهدف من خلاله المجتمع العربي، فيما تتقاعس الشرطة عن دورها في مواجهة منظمات الإجرام والحد من جرائم القتل المتصاعدة.

وجمد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أموالا مخصصة للبلدات العربية لا تقل عن 200 مليون شيكل قائلا إن الأموال يمكن أن ينتهي بها المطاف في أيدي "عناصر إجرامية وإرهابية".

وعلى الرغم من تعهد نتنياهو في التاسع من آب/ أغسطس الجاري بالإفراج عن الأموال أصر سموتريتش على قراره وتعهد بعدم "الاستمرار في غض الطرف عندما تذهب مئات الملايين من أموال الضرائب العامة إلى الجماعات الإجرامية".

من اجتماع المتابعة في بلدية الطيرة ("عرب 48")

وفي وقت سابق اليوم، عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا في بلدية الطيرة، وتقرر تحويل جنازة قشوغ، غدا، إلى حدث شعبي كبير وتنظيم مسيرة بعد الجنازة في الطيرة، وإضراب مفتوح في السلطات المحلية والمدارس منذ يوم 3 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتقرر في الجلسة إغلاق بلدية الطيرة حتى إشعار آخر، ووقف التنسيق والتعامل مع شرطة إسرائيل، ودراسة إمكانية عدم تجديد استئجار محطة للشرطة في الطيرة، وعدم افتتاح العام الدراسي في المدينة.

وتقرر في الجلسة إغلاق بلدية الطيرة حتى إشعار آخر، ووقف التنسيق والتعامل مع شرطة إسرائيل، ودراسة إمكانية عدم تجديد استئجار محطة للشرطة في الطيرة، وعدم افتتاح العام الدراسي في المدينة.

وقال رئيس بلدية الطيرة أن "البلدية تحمّل المسؤولية للشرطة الإسرائيلية. أصبح علينا أن نُقتل، هذا ليس من باب الإهمال، بل إن هناك من يخطط لمجتمعنا بشكل مدروس، هناك من يريد أن يشغلنا عن قضايا مجتمعنا الداخلية وإبعادنا عن العمل السياسي القطري والمحلي".