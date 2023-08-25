رهط: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في شجار تخلله إطلاق نار

أسفر شجار تخلله إطلاق نار في مدينة رهط عن إصابة شخصين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة بينما الآخر بالمتوسطة.

أصيب شخصان بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب، مساء الجمعة.

وحسب المعلومات، فإن شجارا اندلع في حارة 2 برهط تخلله إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لمصاب (40 عاما) عانى جروحا خطيرة، وآخر (20 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار والجريمة، من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.