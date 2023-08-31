اعتقال مشتبهين بتهديد رئيس بلدية الناصرة

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال شخصين من مدينة أم الفحم وقرية جلجولية بشبهة تهديد رئيس بلدية الناصرة، علي سلام.

اعتقلت الشرطة شخصين من مدينة أم الفحم وقرية جلجولية بشبهة تهديد رئيس بلدية الناصرة، علي سلام.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الخميس، فإن "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقلت، صباح اليوم، شخصين من سكان مدينة أم الفحم وقرية جلجولية بشبهة تهديد رئيس بلدية الناصرة، علي سلام.

علي سلام

وكانت الشرطة قد فتحت ملفا للتحقيق، الأسبوع الجاري، في الشبهات حول تهديدات ضد رئيس بلدية الناصرة. وجرى التحقيق مع المشتبهين.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهما على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهما.