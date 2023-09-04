الاحتلال يقتحم مخيم جنين: إصابات بالرصاص الحي واعتقال 3 شبان

اشتباكات عنيفة في جنين، الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وإذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن اعتقال "عدد من المطلوبين وإصابة بعضهم"، فيما أشارت إلى أن عمليات الاحتلال متواصلة في محاولة للعثور على أسلحة ومعدات قتالية داخل المخيم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة خلال محاولة المقاومين داخل المخيم صد اقتحام الاحتلال، فيما أصيب ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 4 إصابات برصاص الاحتلال إلى مستشفى جنين الحكومي، وذكرت تقارير إسرائيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت "عددا من المطلوبين في مخيم جنين وأصابت بعضهم".

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مطلوبين، أصيب اثنان منهم بالرصاص، خلال محاولتهما مقاومة عملية الاعتقال. فيما استخدم الاحتلال مُسيرة انتحارية في محاولة لاستهداف المقاومين في جنين، غير أنه أصاب مركبة خاصة.

ولم تعرف الحالة الصحية للمعتقلين اللذين أصيبا برصاص الاحتلال.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المعتقلين في جنين هم من مقاتلي "كتيبة العياش" التابعة لكتائب عز الدين القسام، وادعت أنهم "حاولوا إطلاق صواريخ محلية الصنع باتجاه (مستوطنات) شمال الضفة والجلبوع 6 مرات خلال الأشهر الماضية".

وأفادت سرايا القدس - كتيبة جنين بأن مقاتليها "اكتشفوا أمر قوة خاصة (للاحتلال) على أطراف المخيم ويمطرونها بصليات من الرصاص"، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بـ"إسقاط طائرة مُسيّرة" للاحتلال في مخيم جنين.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال أن "قوات الأمن تعمل في هذه الأثناء داخل مخيم جنين"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن "التفاصيل لاحقًا".

وانتشرت مقاطع فيديو من جنين تظهر دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو المخيم، تشمل جرافات والعديد من الآليات.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال دفع بالعشرات من آلياته العسكرية، كما نشر قناصته على أسطح المنازل في المخيم.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاحتلال اعتقل "عددا من المطلوبين" في جنين، وأضاف أن "بعضهم أصيب"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال "تواصل عمليات البحث عن أسلحة ووسائل قتالية في المنطقة".

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن وحدة المستعربين "دوفدوفان"، ووحدة الكوماندوز التابعة للواء "غولاني" بالإضافة إلى قوات "حرس الحدود"، يشاركون في اقتاحم مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجها