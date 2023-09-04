الجريمة في المجتمع العربي: تشييع الفتى بكفر قرع ووقفة احتجاجية في مفرق الحلزون

شارك المئات في تشييع جثمان الفتى محمد عربيد ضحية جريمة القتل في كفر قرع، فيما شارك العشرات في وقفة منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة على مفرق الحلزون.

شيّع المئات من أهالي كفر قرع مساء الإثنين جثمان الفتى محمد مصطفى عربيد (14 عاما)، بعد مقتله وزوج شقيقته فؤاد نصر الله من قلنسوة في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء السبت الماضي.

وانطلقت الجنازة من منزل عائلة الضحية بعد أداء الصلاة على جثمان الضحية، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة المدينة.

وكان بين المشاركين في مراسم تشييع الضحية رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي، عدد من أئمة المساجد والنشطاء في المدينة.

واحتجاجا على الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، شارك العشرات في وقفة احتجاجية على مفرق الحلزون قرب بلدة شعب، تنديدا بتقاعس الحكومة والشرطة الإسرائيلية، وذلك بدعوة من اللجان الشعبية في منطقة البطوف.

ورفع المشاركون في الوقفة صورا لضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، وشعارات منددة بتقاعس الشرطة إذ كتب على بعض منها "الشرطة شريكة ومتواطئة مع الجريمة"، "ارفعوا الغطاء".

وبالأمس، أغلق الآلاف شارع 65 (وادي عارة) بعد تشييع جثمان إمام مسجد قباء، الشيخ سامي عبد اللطيف مصري، الذي قتل في جريمة إطلاق نار ارتكبت بكفر قرع بعد ساعات من مقتل الفتى عربيد.

وفي السياق، دعت لجنة المتابعة العليا إلى الالتزام بالإضراب العام بالمجتمع العربي المقرر له الثلاثاء، والذي أقرته في اجتماعها الطارئ الأحد بكفر قرع.

وجاء عن لجنة المتابعة أنه "على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي والتواطؤ الحكومي الرسمي المفضوح، لجعل مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين، لهذا فإن إضرابنا يوم غد يجب أن يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال الناشئة".

مما يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الان، 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ عدد القتلى العرب في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري 26 قتيلا وقتيلة، فيما قتل منذ مطلع الشهر الجاري 3 أشخاص أحدهم من قلنسوة وآخران من كفر قرع أحدهما فتى (14 عاما) والآخر إمام مسجد.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.