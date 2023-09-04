هرتسوغ يتوسط مفاوضات للتسوية بين الائتلاف والمعارضة بشأن "إصلاح القضاء"

يتوسط الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مفاوضات "سرية وغير مباشرة" بين الائتلاف الحكومي والمعارضة من أجل التوصل إلى تسوية بخصوص خطة "إصلاح القضاء"، فيما نفى "الليكود" عقد أي مفاوضات أو التوصل إلى تسوية مع المعارضة بهذا الصدد.

وأورد ديوان هرتسوغ أن "الرئيس يقوم في الأسابيع الأخيرة بعقد محادثات مع قادة الائتلاف والمعارضة بهدف التوصل إلى اتفاقات واسعة"، وشدد على أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن".

وينص مقترح هرتسوغ للتسوية بين الائتلاف والمعارضة على تقليص تشريع ذريعة عدم المعقولية، وعدم تغيير لجنة تعيين القضاة على أن تبقى الغالبية المطلوبة لتعيين القضاة 7 من 9 أعضاء، وتجميد التشريعات لمدة عام ونصف على أن يرتكز ذلك على قانون أساس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المفاوضات تدور بين ممثلين عن حزب "المعسكر الوطني" الذي يترأسه بيني غانتس وممثلين آخرين عن "الليكود".

يتبع...