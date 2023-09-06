مقتل الشقيقين يحيى وعمر سعدي من جديدة المكر في جريمة إطلاق نار بأبو سنان

قُتل الشقيقان يحيى وعمر سعدي من جديدة المكر في جريمة إطلاق نار، في أحد كروم الزيتون بمحاذاة قرية أبو سنان في منطقة الجليل الغربي، شمالي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

من مكان الجريمة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

عُثر، صباح اليوم الأربعاء، على جثتي الشقيقين يحيى (28 عاما) وعمر كارم سعدي (23 عاما)، من جديدة المكر، وعليهما علامات تعرضهما لجريمة قتل بإطلاق نار، في أحد كروم الزيتون بمحاذاة قرية أبو سنان في منطقة الجليل الغربي، شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشر) تلقى بلاغا، الساعة 07:33، عن شخصين فاقدين للوعي داخل سيارة في كرم زيتون بمحاذاة قرية أبو سنان، بجانب شارع 8721. وأقر الطاقم الطبي وفاة الشابين في المكان".

وقال المسعف أمين سواعد من "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما توجهنا إلى المكان، أوصلونا إلى كرم للزيتون بمحاذاة الشارع، رأينا داخل السيارة شابين، فاقدين للوعي، ويعانيان من جروح مخترقة، أجرينا فحوصات طبية لهما، وتبين أنهما فارقا الحياة، ولم يبق أمامنا سوى إقرار وفاتهما".

وذكر أحد المسعفين أن "مجموعة من الجنود مرت من المكان، وعثرت على سيارة الشقيقين، واستدعت طواقم الطوارئ".

ضحيتا الجريمة يحيى وعمر سعدي

ووفقا للشرطة فإن "قوات الشرطة هرعت إلى مكان الجريمة بعد أن تلقت بلاغا عن العثور على جثتي شابين داخل سيارة. طواقم الإسعاف أقرت وفاة الشابين من جديدة - المكر، ووفقا للشبهات فإن الحديث يدور على ما يبدو عن شقيقين".

وأضافت أن "قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان شرعت بالتحقيق والبحث عن المشتبهين باقتراف الجريمة".

من مكان الجريمة، اليوم (تصوير الشرطة)

ويستدل من المعطيات والإحصاءات أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، لا يشمل مدينة القدس المحتلة، منذ مطلع العام الجاري ولغاية صباح اليوم الأربعاء، بلغ عدد الضحايا 165 ضحية، ومقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي كان عدد الضحايا 70 ضحية.

والضحايا الـ165: 159 ضحية من العرب الفلسطينيين في أراضي 48، و5 ضحايا من الضفة الغربية قتلوا بجرائم في أراضي 48، وشاب يهودي على خلفية جنائية، وكذلك بين الضحايا 5 فتيان دون سن 18 عاما، وطفلان صغيران، و9 نساء. ومعدل الأعمار بالتقدير بقي 34 عاما و10 أشهر، من دون احتساب الطفلين.