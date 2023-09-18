نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في كاليفورنيا: "كثُر في تيسلا اعترضوا على لقائنا"

أشار ماسك خلال لقائه بنتنياهو، بشكل مباشر، إلى مسألة "الإصلاح القضائي"، التي يقودها ائتلاف نتنياهو الحكومي، وقال: "هناك احتجاجات، كما رأيتم في الخارج". وأضاف أن "كثرا في ’تيسلا’، قد عارضوا اللقاء"، بينهما.

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بقطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك، في كاليفورنيا، مساء اليوم الإثنين، فيما تطرّق الأخير لمساعي حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء في إسرائيل.

واللقاء بين نتنياهو وماسك، والذي جرى في مصنع "تيسلا" في فريمونت بكاليفورنيا، هو اللقاء الأول الذي يعقده نتنياهو، ضمن زيارته للولايات المتحدة، التي تستمرّ ثمانية أيام.

وأشار ماسك خلال لقائه بنتنياهو، بشكل مباشر، إلى مسألة "الإصلاح القضائي"، التي يقودها ائتلاف نتنياهو الحكومي، وقال: "هناك احتجاجات، كما رأيتم في الخارج".

وأضاف أن "كثرا في ’تيسلا’، قد عارضوا اللقاء"، بينهما.

من جانبه، قال نتنياهو إن "الكثير من المتظاهرين لا يعرفون ما الذي يحتجون عليه".

وأضاف: "لدينا النظام القانونيّ الأكثر نشاطا في العالم"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستظلّ دائما دولة ديمقراطية".

كما أشار نتنياهو إلى اقتراح "الإصلاح القضائي" الأصليّ الذي قدمه وزير القضاء، ياريف ليفين، قائلا: "أعتقد أنه سيئ"، وذلك في إشارة إلى أنه تمّ تخفيف صيغة المقترح الأصلي، بحسب ما يرى نتنياهو.

وقال إن "هناك توترا بين السلطات (في إسرائيل). عليك حلّ التوتر في مكان ما في الوسط"، مضيفا أنه "من المفترض أن تدور الديمقراطية حول التوازنات والضوابط، وفي إسرائيل لا توجد ضوابط وتوازنات، هناك فقط القوة".

وذكر مكرّرا أن "إسرائيل ستكون ديمقراطية أقوى بعد التغييرات".

ويأتي اللقاء بين الاثنين، قبل لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بالرئيس الأميركي، جو بايدن، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد غد، الأربعاء.

وكان نتنياهو قد شنّ هجوما على المتظاهرين الإسرائيليين ضد مخطط حكومته لإضعاف جهاز القضاء في نيويورك، خلال مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر أنهم بذلك ينضمون إلى "منظمة التحرير الفلسطينية وإيران وآخرين" من أعداء إسرائيل، وذلك في تصريحات صدرت عنه فجر اليوم، الإثنين، خلال حديثه للصحافيين في المطار قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو إن المتظاهرين "ينتهكون كل الحدود، أوصلونا لمرحلة بات فيها قطع الطرق أمرًا طبيعيًا"، وأضاف "يذهبون ويشهرون بإسرائيل أمام الأمم، ويبدو ذلك أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهم. بالنسبة لي لا يبدو الأمر طبيعيًا. كزعيم للمعارضة، لم أفعل ذلك أبدًا".