اشتباكات ناغورني قره باغ: قتيلان و23 جريحًا وأرمينيا تندّد بدعوات إلى "انقلاب"

قُتل شخصان على الأقلّ، وأصيب 23 آخرون في العملية العسكرية التي شنتها باكو، اليوم الثلاثاء، في منطقة ناغورني قره باغ المتنازَع عليها، بحسب ما أعلنت السلطات الانفصالية في الجيب، فيما أعلن الكرملين أن روسيا تسعى إلى "إقناع" أرمينيا وأذربيجان، بالعودة إلى "طاولة المفاوضات" .

وقال المسؤول الحقوقي في المنطقة، غيغام ستيبانيان عبر منصة "إكس": "وصل عدد الجرحى المدنيين إلى 23. عدد الضحايا المدنيين المسجّل هو اثنان".

وأضاف: "استهدف (الجيش الأذربيجاني) أيضًا منشآت مدنية".

وندّد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، بدعوات إلى تنفيذ "انقلاب" في بلده، بعدما شنّت باكو عملية عسكرية في ناغورني قره باغ.

وقال في خطاب إنه "لا يجب أن نسمح لبعض الأشخاص، وبعض القوات أن تنفذ انقلابًا على الدولة الأرمينية. هناك بالفعل دعوات من أماكن مختلفة لتنفيذ انقلاب في أرمينيا"، في حين أفاد التلفزيون الأرميني بتجمّع مئات المتظاهرين أمام مقر الحكومة الأرمينية في يريفان، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ودعا اشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات" حيال العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في ناغورني قره باغ.

وقال باشينيان: "أولًا، على روسيا اتخاذ إجراءات، ثمّ نأمل في أن يتخذ أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات".

ويعتزم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاتصال اليوم بأطراف القتال في ناغورني قره باغ، لإنهاء العملية التي بدأتها باكو، ووصفها بأنها "فظيعة"، حسبما أعلن مسؤول أميركي.

وقال مسؤول أميركي، لم تسمّه وكالة "فرانس برس" للأنباء، إن واشنطن "كانت تأمل في أن نكون قادرين على التكيف مع المشاكل طويلة المدى"، بعد استئناف مرور المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الإثنين، مضيفًا: "يجعل ذلك هذا الحدث فظيعًا ومروّعًا بشكل خاص".

وكانت أذربيجان، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب"، تستهدف القوات الأرمنية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إنها "بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة"، مضيفة أنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية، وفي العمق" في إطار هذه العمليات.

وتأتي هذه العملية إثر مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في المنطقة، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية".

وقالت أجهزة الأمن الأذربيجانية في تقريرين منفصلين، إن الشرطيين الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشا في ناغورني قره باغ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.

وأوضح المصدر نفسه أن عناصر الشرطة قتلوا قرابة الساعة 04,30 بالتوقيت المحلي في نفق في إقليم خوجافند عندما كانوا يتجهون إلى موقع انفجار لغم مضاد للدروع في سيارة المدنيين اللذين قتلا في المنطقة نفسها. وأضاف أن المدنيين القتيلين موظفان في مصلحة الطرقات الأذربيجانية.

واتهمت الأجهزة الأمنية الأذربيجانية مجموعة من "المخربين" الانفصاليين الأرمن بزرع الألغام، وارتكاب عمل "إرهابي".

وتنتشر ألغام كثيرة في ناغورني قره باغ التي كانت مسرحا لحربين بين أرمينيا وأذربيجان في مطلع التسعينيات، ومن ثم في خريف العام 2020.

وأتى هذان الحادثان فيما أحرزت خطوة نحو التهدئة في ناغورني قره باغ مع وصول مساعدات إنسانية إلى المنطقة، الإثنين.