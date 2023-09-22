إصابة طفل (4 أعوام) بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا

قال رئيس مجلس قروي سوسيا، جهاد النواجعة، إن مستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام في مسافر يطا، وقاموا برش مادة غاز الفلفل على الطفل أسيد خالد الهدار.

أصيب طفل بحروق، مساء اليوم الجمعة، جراء رشه بغاز الفلفل السام من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا، جهاد النواجعة، إن مستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام في مسافر يطا، وقاموا برش مادة غاز الفلفل على الطفل أسيد خالد الهدار.

وأكّد أن الاغتداء الإرهابي قد أسفر عن إصابة الطفل بحروق، نُقل على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على والد الطفل، ومنعوه من رعي أغنامه في أرضه، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإفراغ الأراضي من المزارعين ورعاة الأغنام، بهدف توسيع مستوطنة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين.

الاحتلال يعتدي على شاب ويمنع إسعافه في حوارة

وفي سياق آخر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على شاب بالضرب المبرح في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في "الهلال الأحمر" بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف "تلقت بلاغا باعتداء جنود الاحتلال على أحد الشبان بالضرب في بلدة حوارة، وعند وصول الطواقم، جرى منعها من تقديم الإسعاف للشاب".

وفي وقت لاحق، أعلنت جمعية "الهلال الأحمر" أن طواقمها تسلمت الشاب المصاب، ونقلته إلى مستشفى "رفيديا" في مدينة نابلس، لاستكمال تلقّي العلاج.