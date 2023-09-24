الخليل: إصابة عضو مجلس البلدية عبد الكريم فراح بإطلاق نار وإحراق مركبته

قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن "عبد الكريم فراح تعرض للهجوم، أثناء توجهه إلى منزله، بعد جلسة للمجلس البلدي، شارك فيها 8 أعضاء".

أُصيب عضو مجلس بلدية الخليل، عبد الكريم فراح، بإطلاق نار استهدفه في الخليل، مساء اليوم الأحد، كما عمد مستهدفوه إلى إحراق مركبته.

وأفادت مصادر محليّة بأن فراح قد أُصيب في القدم، وقد قدّم له طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأوليّة، لينقله بعيد ذلك إلى المشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

وقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، إن "عبد الكريم فراح تعرض للهجوم، أثناء توجهه إلى منزله، بعد جلسة للمجلس البلدي، شارك فيها 8 أعضاء".

وأضاف: "اعترضه عدة أشخاص، وأجبروه على الترجل من مركبته، واعتدوا عليه بالعصي، ثم أطلقوا النار على قدمه، ثم أحرقوا سيارته"، بحسب ما أورد موقع "ألترا فلسطين"، نقلا عنه.

فراح عقب إصابته

وذكرت بلدية الخليل في بيان، أنها تستنكر "محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم فرّاح، وهذا الاستهداف بهذه الصورة الإجرامية التي يندى لها الجبين هو مؤشر خطير يُنذرُ بجر الخليل إلى الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".

وأضافت البلدية: "نحذّر من الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجُناة، ونطالب الرئيس والحكومة، بضرورة متابعة الوضع الأمني، وتوفير الأمن والحماية لكل أبناء الخليل، ولكل من نذر حياته لخدمة المدينة".

ويأتي استهداف فراح اليوم، فيما كان مسلّحون قد قاموا فجر الخميس الماضي، بإطلاق النار على عدة أقسام تابعة لبلدية الخليل، وعلى منازل ومحال تجارية لعدد من أعضاء المجلس البلدي بالمدينة، ما تسبَّب بأضرار بالممتلكات.

وذكرت مصادر محلية حينها، أن مسلحين أطلقوا النار تجاه محال تجارية في منطقة عين سارة بمدينة الخليل، وعلى منطقة دوار التحرير في المدينة.