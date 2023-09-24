طولكرم: شهيدان وإصابة جندي باشتباكات بمخيم نور شمس

في ساعات الفجر الأولى، اقتحمت عشرات الآليات مدعومة بجرافة عسكرية كبيرة، مدينة طولكرم من عدة محاور ووصلت إلى مخيم نور شمس وحاصرته من جميع الاتجاهات.

استشهد الشابان أسيد فرحان وعبد الرحمن أبو دغش، وأصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وأُعطبت جرافة عسكرية، خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بشكل موسع مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، من عدة جهات بعشرات الآليات العسكرية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب أسيد فرحان أبو علي جبعاوي (21 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس.

وأصيب جبعاوي بالرصاص الحي في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، في حالة خطيرة جدا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وذكرت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بأن إصابة ثانية وقعت خلال الاشتباكات المندلعة، ووصفت حالتها بالخطيرة.

وأعلنت الطواقم الطبية لاحقا عن استشهاد الشاب عبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم نور شمس.

اقتحامات واسعة لمخيم نور شمس

في ساعات الفجر الأولى، اقتحمت عشرات الآليات مدعومة بجرافة عسكرية كبيرة، مدينة طولكرم من عدة محاور ووصلت إلى مخيم نور شمس وحاصرته من جميع الاتجاهات.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بالمخيم، وقامت الجرافة المصاحبة للقوات بإزالة الحواجز من مداخل المخيم، في حين دفع جيش الاحتلال بقوات إضافية كبيرة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بالمخيم، وقامت الجرافة المصاحبة للقوات بإزالة الحواجز من مداخل المخيم، في حين دفع الاحتلال بقوات إضافية كبيرة.

وعملت جرافات الاحتلال على تجريف الشارع الرئيس المحاذي لمخيم نورشمس، ودمرت الطبقة الإسفلتية، حيث يعتبر مدخل مدينة طولكرم الرئيس الواصل بينها وبين مدينتي جنين ونابلس.

اشتباكات على مدار ساعات

فجر مقاومون عبوة ناسفة شديدة بإحدى جرافات جيش الاحتلال، وسمع دوي انفجار كبير وكتلة كبيرة من اللهب، تبعتها اندلاع النيران بتلك الجرافة.

وأكد شهود عيان إصابة جندي بداخل الجرافة، فيما قامت آليات الاحتلال بسحب تلك الجرافة لخارج منطقة الاقتحام.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين من مختلف الفصائل والقوة المقتحمة، واستخدم المقاومون الرصاص الحي والقنابل المحلية الصنع والعبوات المزروعة في طريق آليات الاحتلال، في حين استهدف الاحتلال ساحة المخيم بعدة صواريخ "أنيرجا" محمولة على الكتف.

إضراب شامل في طولكرم

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية ومختلف الفصائل الإضراب الشامل في مدنية طولكرم ومخيماتها لكافة مناحي الحياة، وذلك تنديدا بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمسن، وشمل الإضراب المدارس والتعليم الجامعي والتعليم بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم الإضراب الشامل في كافة مدارس المدينة، حدادا على أرواح من ارتقوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس.

وكذلك أعلنت جامعة فلسطين التقنية خضوري تعليق الدوام اليوم مع عدم التواجد، وذلك حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس.