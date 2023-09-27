اشتباكات بين مسلحين والاحتلال بطولكرم

دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مخيم نور شمس وعلى طول شارع نابلس، فيما اعتقلت قوة خاصة إسرائيليا شابا من شارع نابلس في طولكرم.

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء خلال اقتحامها إلى مدينة طولكرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مخيم نور شمس وعلى طول شارع نابلس، فيما اعتقلت قوة خاصة إسرائيليا شابا من شارع نابلس في طولكرم.

واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الأسير المحرر مهند أبو طلال "الفينو"، من مكان عمله في محل خضار على شارع نابلس في طولكرم.

وداهمت قوة من المستعربين بمساندة جيش الاحتلال محلاً تجارياً لبيع الخضروات في حي السلام، واختطفت المحرر أبو طلال، وهو من سكان مخيم نور شمس.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شاهر يوسف طقاطقة، وشاهر أحمد طقاطقة، من قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم.

جاء ذلك بعد مراجعتهما لمخابرات الاحتلال في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوب بيت لحم.

ويعتقل الاحتلال، نحو 5200 أسير فلسطيني، في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 37 أسيرة و170 طفلا قاصرا، بالإضافة لـ 700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي، و1264 معتقلا إداريا.