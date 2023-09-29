البيرة: إصابتان إحداهما خطيرة بإطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة

أصيب شابان من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة في مدينة البيرة، فيما جرى اعتقالهما ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهما وتقديم العلاجات لهما.

أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة بمنطقة جبل الطويل في مدينة البيرة، ومنعت طواقم الإسعاف من الهلال الأحمر من الوصول إلى المكان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية، بإصابة مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية في مدينة البيرة.

وزعم جيش الاحتلال، أن شخصين "ألقيا زجاجات حارقة صوب موقع عسكري قرب مستوطنة ’بساغوت’، وقد قامت قوة من الجيش برصد المشتبهين وأطلقت النار عليهما، ما أسفر عن تحييدهما ونقلهما لتلقي العلاج، فيما لم يبلغ عن إصابة أحد من الجنود".

وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين أصيبا من جراء إطلاق النار على السيارة؛ من دون معرفة طبيعة إصابتهما.

وأفاد الهلال الأحمر، بأنه تلقى بلاغا حول إطلاق نار على سيارة وإصابات في منطقة جبل الطويل في البيرة قرب مستوطنة "بساغوت"، وطواقمنا تتواجد في المكان.

ومنعت قوات الاحتلال طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات للشاب المصاب؛ حسبما جاء عن الهلال الأحمر.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت كمينا لمركبة عند مدخل المستوطنة المذكورة، وأطلقت النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

وقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالتين إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان.

وأظهرت صور التقطت من موقع إطلاق النار، آثار دماء على الأرض.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حسني العيوطي (23 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وذلك أثناء مروره عبر حاجز عسكري مقام على مدخل المدينة الجنوبي.

وفي بلدة ديراستيا غرب سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من رئيس البلدية فراس ذياب وشقيقه علي، أثناء مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.