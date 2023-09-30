إصابة صياديْن برصاص الاحتلال في بحر غزة

تطلق زوارق الاحتلال الحربية بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد.

أصيب صيادان برصاص الاحتلال إثر استهداف مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية في قطاع غزة، اليوم السبت.

وذكرت لجنة الصيادين في غزة، أن "الصيادين عاطف محمد صبحي بكر ومحمود سائد جمعة بكر، أصيبا بعد إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية".

وأحيل المصابان إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، وهما يعانيان من جراح إثر إصابتهما بعيارات نارية.

مما يذكر أن زوارق الاحتلال الحربية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد.

ويعلن الاحتلال بين فترة وأخرى زيادة أو تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة، إذ وصلت أقصى منطقة مسموح بها الصيد إلى 15 ميلا، فيما بلغت أقل منطقة 6 أميال، لكن مؤسسات حقوقية تؤكد أن ما يمتلكه الصياد من مساحات "صفر ميل" في ظل الاعتداءات المتكررة.

ويطالب الصيادون البالغ عددهم نحو 4500 بتوفير حماية دولية لهم، وبوقف الحصار البحري والسماح بدخول أدوات الصيد ومحركات القوارب، بالإضافة إلى وقف التلاعب بمساحات الصيد المسموح بها.