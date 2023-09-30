إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالبيرة والرام

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة البيرة وبلدة الرام، ما أسفر عن إصابات بين الشبان إثر استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

أصيب عدد من الشبان في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم ومركباتهم على المدخل الشمالي للرام.

وأسفر ذلك عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، فيما قامت قوات الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة.

وفي البيرة، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي للمدينة.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز عولجوا ميدانيا، بالإضافة إلى إصابة واحدة نتيجة حجر بالرأس تم نقلها إلى المستشفى، خلال المواجهات مع الاحتلال عند مدخل البيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، كما استهدفت المسعفين خلال تواجدهم لتقديم العلاج للمصابين.

وتأتي المواجهات في البيرة بعد استشهاد الشاب محمد جبريل رمانة من مخيم الأمعري برام الله وإصابة شاب آخر بجروح طفيفة برصاص الاحتلال الحي، بعد استهدافهما بينما استقلا سيارة في منطقة جبل الطويل بالمدينة.

وزعم جيش الاحتلال، أن شخصين "ألقيا زجاجات حارقة صوب موقع عسكري قرب مستوطنة ’بساغوت’، وقد قامت قوة من الجيش برصد المشتبهين وأطلقت النار عليهما، ما أسفر عن تحييدهما ونقلهما لتلقي العلاج، فيما لم يبلغ عن إصابة أحد من الجنود".