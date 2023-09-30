جديدة المكر: 3 مصابين أحدهم بحالة خطيرة إثر تعرضهم لإطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في جديدة المكر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بينما الآخران بالمتوسطة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر، مساء الجمعة.

ووصل المصابون إلى مركز "حيان" الطبي في كفر ياسيف، حيث قدمت لهم العلاجات الأولية وهم يعانون من جروح متفاوتة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 183 شخصا بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وسط تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وقُتل الأربعاء الماضي 4 شبان وامرأة من عائلة دلايكة في بسمة طبعون بعد ساعات من مقتل رجل بجريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، فيما قتل مسن وشاب في جريمتين منفصلتين ارتكبتا في النقب والفريديس مساء الخميس.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 28 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.

واقتُرفت الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.