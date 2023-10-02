الجزائر: تبون ينهي مهام المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز "سوناطراك" ويعيّن خلفا له

ذكر التلفزيون الرسميّ أنّ "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنهى مهام توفيق حكار، بصفته رئيسًا مديرًا عامًّا لمجمع سوناطراك، وعيّن رشيد حشيشي خلفا"، من دون أن يوضح الأسباب.

أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مهام المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الحكومية "سوناطراك"، الذي شغل المنصب منذ بداية 2020، وعيّن رشيد حشيشي الذي سبق أن شغل المنصب خلفا له، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي.

وأشار التلفزيون إلى أنّ "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنهى مهام توفيق حكار، بصفته رئيسًا مديرًا عامًّا لمجمع سوناطراك، وعيّن رشيد حشيشي خلفا"، من دون أن يوضح الأسباب.

وكان تبون قد عين في 6 شباط/ فبراير، بعد أشهر من تسلمه السلطة، توفيق حكار مدير التسويق في الشركة، مديرا عاما خلفا لكمال الدين شيخي الذي دامت إدارته أقل من ثلاثة أشهر، اذ كان خلف رشيد حشيشي العائد إلى المنصب.

وتمّ تعيين حشيشي في نيسان/ أبريل 2019 في هذه الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة، وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 بالمئة من موارد ميزانيته، و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.

والجزائر هي ثالث منتج للنفط في إفريقيا، وأول مصدّر للغاز في القارة، بحيث تمد أوروبا بنحو 11 بالمئة من احتياجاتها.

وكان مجمع سوناطراك الذي يتولى أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير ونقل النفط والغاز، شهد في السنوات الأخيرة فضائح مال وفساد كانت موضع تحقيق في الجزائر وخارجها.