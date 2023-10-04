إصابة برصاص مستوطن في سنجل وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

أسفرت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في نابلس، عن إصابة شخص بقنبلة غاز بالرأس، فيما أُصيب عشرات آخرون بحالات اختناق؛ كما أُصيب شخص آخر برصاص مستوطن في سنجل، شمال رام الله.

أُصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بالاخنتاق بالغاز السام، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، فيما أُصيب شخص برصاص مستوطن في بلدة سنجل شمال رام الله.

وعمدت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى اقتحام مدينة نابلس من شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي #نابلس، حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة شاب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بالاخنتاق بالغاز السام.



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وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن شابا أصيب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

واشتعلت النار في جرافة عسكرية للاحتلال إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع بها في المنطقة الشرقية بنابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منازل محاذية لشارع 60 في سنجل، فيما صدرت دعوات شبابية للتصدي لهم.

وفي سياق ذي صلة، اقتحم جنود الاحتلال حفل زفاف في منطقة الكسارة بالخليل، وطردوا الأهالي من المكان.