سورية: أكثر من 60 قتيلا في هجوم مُسيّرات استهدف الكلية الحربية في حمص

قال مصدر أمني تحدث لوكالة "رويترز"، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أكثر من 60 قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مُسيّرة على أكاديمية عسكرية في محافظة حمص بوسط سورية أثناء تنظيم حفل تخرج.

قُتل وجُرح العشرات من عناصر وضباط قوات النظام السوري، اليوم الخميس، في هجوم بطائرات مُسيرة مجهولة المصدر، استهدف حفل تخرج في الكلية العسكرية في حمص وسط البلاد، بحضور ضباط رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع.

وقال مصدر أمني تحدث لوكالة "رويترز" إن أكثر من 60 لقوا حتفهم في هجوم طائرات مُسيّرة على أكاديمية عسكرية في محافظة حمص بوسط سورية أثناء تنظيم حفل تخرج، الأمر الذي أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن تسعة قتلى على الأقل مدنيون. وحملت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري إرهابيين مسؤولية الهجوم، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

مشاهد من تظهر اللحظات الأخيرة قبل الهجوم الارهابي على الكلية الحربية في مدينة #حمص في #سورية الذي أودى بحياة عشرات القتلى والجرحى العسكريين والمدنيين



للتفاصيل: https://t.co/rx2aWaFomb pic.twitter.com/cMEv5H4VG1 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 5, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون من الكلية الحربية في حمص، العشرات من المصابين بحالات متفاوتة بعضهم كان قد فارق الحياة وهم ملقون على الأرض في موقع حفل التخرج في الكلية الحربية.

وفي بعض المقاطع، يظهر العديد من الأطفال والمدنيين بين المصابين الذين ينزفون ويصرخون طالبين المساعدة وسط حالة من الفوضى.

مشافي حمص تعج بالفطائس عشرات الجثث والجرحى تصل تباعا الى مشافي مدينة حمص pic.twitter.com/SkQcvfMQDO — مهند حمودة أبو علي (@MuhannadHammoda) October 5, 2023

وفي وقت سابق، ذكرت القيادة العامة لجيش النظام، في بيان، أن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة استهدفت ظهر اليوم حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة".

وأوضحت أن ذلك تم "بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية".

واعتبرت القيادة العامة أن "هذا العمل الإرهابي الجبان عمل اجرامي غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الذي سيدفعون ثمنه غاليًا".

وذكرت صفحات ووسائل إعلام موالية للنظام، أن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف توجهت إلى الكلية الحربية عقب الاستهداف، مع وجود عدد كبير من القتلى والجرحى، ما تزامن مع استنفار أمني كبير في المنطقة، وتداول ناشطون أنباء عن تواجد وزير الدفاع لدى النظام السوري، علي محمود عباس، في حفل التخرج.

مواقع تابعة لنظام الأسد: مقـتل 78 شخصاً وإصـ.ـابة نحو 200 آخرين لإستهداف الكلية الحربية في حمص . — مَجد (@majdalrfiai) October 5, 2023

وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى أن "صوت الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء أحياء حمص الغربية، ناجم عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية"، وذكرت وسائل إعلام روسية أن "الهجوم الإرهابي تم عبر طيران مسير تابع للمجموعات المسلحة"، مشيرة إلى "عدد كبير من القتلى والمصابين".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن "وزير الدفاع (لدى النظام السوري) حضر الاحتفال وغادر الكلية الحربية عقب انتهاء مراسم الحفل، وذلك قبل تنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي جرى بعد 21 دقيقة من مغادرة وزير الدفاع للكلية الحربية"؛ ولفتت إلى أن "الانفجار حصل أثناء قيام الطلاب الخريجين بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم بمناسبة".

#حمص وسط سوريا تشكّل عمق المناطق الخاضعة لنظام الأسد.



- لم يسبق وأن شهدت هكذا نوع من الهجمات (مسيرات استهدفت الكلية الحربية خلال حفل تخريج ضباط).



- كيف وصلت "المسيرات" إلى الكلية الحربية؟ مع العلم أنها تقع إلى جانب العديد من الثكنات العسكرية الكبيرة، ككلية المدرعات والمشفى… pic.twitter.com/RvoakhaX27 — ضياء عودة Diaa Audi (@diaa_audi) October 5, 2023

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من ستين شخصا في الهجوم "بينهم عسكريون وتسعة مدنيين على الاقل". وكان قد تحدث في حصيلة سابقة عن "مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما بأن المجموعات الجهادية التي تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية تستخدم أحيانا مسيّرات مسلحة. وأشارت جهات سورية إلى أن عدد الصحايا تجاوز 78 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.