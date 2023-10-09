8 شهداء بالضفة خلال 12 ساعة: استشهاد فتى بقلنديا وشهيد بالخليل

وصل سائق جرافة إلى حاجز على مدخل حارة جابر في البلدة القديمة بالخليل من منطقة زاد الحصين، بعد إزالة متاريس حجرية يضعها الاحتلال قبل أن يتم إطلاق النار عليه بشكل كثيف.

استشهد 8 فلسطينيين خلال الـ 12 ساعة الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفجر وصباح اليوم الإثنين، استشهد فتى متأثرا بإصابته في مخيم قلنديا، بينما استشهد شاب بنيران الاحتلال في الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مواجهات قلنديا مساء أمس إلى 4، وذلك بعد استشهاد الفتى آدم الجولاني 16 عاما متأثرا بإصابته، حيث كان يرقد بمجمع فلسطين الطبي.

واستشهد 6 شبان، الأحد، وأُصيب آخرون بإصابات حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة.

واستشهد 3 أشخاص عند حاجز قلنديا برصاص الاحتلال، فيما أُصيب 3 آخرون بإصابات حرجة برصاص الاحتلال في المواجهات ذاتها.

واستشهد شاب في الخليل، كما استشهد 3 برصاص الاحتلال في قلنديا، فيما استشهد رابع عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

وفجر اليوم الإثنين، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، النار على سائق جرافة وصل إلى حاجز في البلدة القديمة بالخليل، وحاول تنفيذ عملية دهس.

ووصل سائق جرافة إلى حاجز على مدخل حارة جابر في البلدة القديمة بالخليل من منطقة زاد الحصين، بعد إزالة متاريس حجرية يضعها الاحتلال قبل أن يتم إطلاق النار عليه بشكل كثيف، حيث أعلن عن استشهاده.

وذكرت طواقم إسعاف إسرائيلية، أن فلسطيني يقود جرافة اقتحم حاجز لقوات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، وحاول تنفيذ عملية دهس قبل أن يتم إطلاق النار عليه و"تحييده" دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وتأتي المواجهات وعمليات إطلاق النار في الضفة الغربية التي شهدت تصاعدا كبيرا منذ أمس الأحد، استجابةً لدعوة كتائب القسام بدعم عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت فجر السبت، وأوقعت مئات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الاحتلال.