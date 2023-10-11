عضو في الكونغرس الأميركيّ يؤكّد: مصر "حذّرت" إسرائيل قبل ثلاثة أيّام من هجوم حماس

أكّد عضو في الكونغرس الأميركيّ أن القاهرة كانت قد حذّرت إسرائيل، من هجوم مُحتمَل لـ"حماس"، قبل ثلاثة أيام من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة، السبت الماضي، والتي أعقبها عدوان إسرائيليّ متواصل على قطاع غزة المحاصَر.

وذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل مكول، أن مصر "حذّرت" إسرائيل من احتمال وقوع أعمال عنف قبل ثلاثة أيام من الهجوم المباغت الذي نفّذته حركة حماس في نهاية الأسبوع.

وقال مكول للصحافيين بعد تلقي المشرّعين إحاطة استخباراتية بشأن الأزمة، "نعلم أن مصر حذّرت الإسرائيليين قبل ثلاثة أيام من احتمال وقوع حدث مثل هذا".

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