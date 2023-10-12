قصف إسرائيليّ في سورية يستهدف محيط مطارَي دمشق وحلب

استهدف قصف إسرائيليّ نُفِّذ في سورية، اليوم الخميس، محيط مطارَي دمشق وحلب الدوليين.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي".

وأفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان "بسماع دوي أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية على محيط مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي".

يأتي ذلك فيما كانت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت أول من أمس الثلاثاء، مواقع في سورية ردا على إطلاق قذائف هاون نحو الجولان المحتل، وذلك في أعقاب "رصد إطلاق عدد من القذائف من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية"، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال، فيما تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية في اليوم ذاته، إثر إطلاق حركة "حماس" قذائف صاروخية من جنوبي لبنان نحو أهداف إسرائيلية.

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