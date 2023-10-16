جنين: استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند محيط الجدار الفاصل

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 59 شهيدا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة في غزة ضد إسرائيل.

استشهد الشاب أنس فريد مناصرة من بلدة قباطية إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند محيط الجدار الفاصل قرب جنين.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مناصرة استشهد بعد إطلاق الاحتلال النار عليه وإصابته برصاص في الرأس وأخرى في الصدر قرب حاجز سالم العسكري بجنين.

مما يذكر أن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة ارتفعت إلى 59 شهيدا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة في غزة ضد إسرائيل.

وفي قرية كيسان شرق بيت لحم، اعتدت قوات الاحتلال على مواطن ونجله.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كيسان وسط إجراءات أمنية مكثفة، وهددت الأهالي بعدم استخدام الشارع الاستيطاني الذي يمر في أراضي القرية، وإلا سيتعرضون للعقاب.

في غضون ذلك، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على محمود عودة غزال ونجله (9 أعوام) الذي أصيب بحالة إغماء، وقدمت له الإسعافات اللازمة.