قمع محتجّين ضد العدوان على غزة في حيفا: 6 معتقلين بينهم متظاهِرات... ومصاب

لم تسمح الشرطة باستمرار المظاهرة في المدينة، حيث عمد عناصرها إلى تفريق المتظاهرين بالاعتداء عليهم باستخدام الهراوات، ما أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين، ما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

اعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية، معززة بقوات من "حرس الحدود"، مساء اليوم الأربعاء، 6 متظاهرين، بينهم 3 محتجّات على الأقلّ، خلال مشاركتهم في تظاهرة في مدينة حيفا، منددة بالعدوان الإسرائيليّ ضدّ غزة. كما أُصيب شخص إثر الاعتداء عليه.

وأفادت مصادر محلية بأن خمسةً من بين المعتقلين، قد اعتُقلوا حينما كانوا يتواجدون في مكان التظاهرة، مشيرة إلى اعتقال متظاهرة كانت في طريقها إلى المكان.

كما عمدت الشرطة إلى قمع متظاهرين احتجوا ضد الحرب على غزة، في مدينة الطيبة.

الشرطة الإسرائيلية تقمع تظاهرة في #الطيبة، احتجاجا ضد العدوان على #غزة. وكذلك في #حيفا، حيث اعتُقل محتجون، بالإضافة إلى إصابة أحد المحتجين.



للتفاصيل: https://t.co/IxaPkOEI38 pic.twitter.com/RJYSCWoVTO — موقع عرب 48 (@arab48website) October 18, 2023

ولم تسمح الشرطة باستمرار المظاهرة في المدينة، حيث عمد عناصرها إلى تفريق المتظاهرين بالاعتداء عليهم باستخدام الهراوات، ما أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين، ما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

(تصوير إيناس مريح - "عرب 48")

ودعا ناشطون للمشاركة في التظاهرة بالرغم من التقييدات والملاحقات السياسية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، وبخاصة أثناء الحرب على غزة من اعتقالات وتقييدات ضد الفلسطينيين في الداخل.

حيفا: اعتقالات في تظاهرة مندّدة بالعدوان الإسرائيليّ على غزة.



- تصوير: إيناس مريح - "عرب 48". pic.twitter.com/YJh0IDQ0eX — موقع عرب 48 (@arab48website) October 18, 2023

يأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

(تصوير إيناس مريح - "عرب 48")

وتعرّض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم، كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل، بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.

واستشهد 471 شخصا بينهم أطفال وأصيب 314 آخرون بجروح وصفت حالة 28 منهم بالحرجة من جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى الأهلي المعمداني، وأثارت إدانات واحتجاجات دولية وعربية حول العالم، في وقت يتواصل العدوان على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 12 يوما أدى إلى استشهاد 3478 شهيدا، وإصابة أكثر من 12 ألف شخص.