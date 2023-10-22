مخيم جنين: شهيد وإصابات في قصف طيران الاحتلال لمسجد الأنصار

ادعى جيش الاحتلال والشاباك أن "الخلية نفذت عملية في 14 تشرين الأول/ أكتوبر قرب الجدار الفاصل، أسفرت عن انفجار عبوة جرى تفعيلها عن بعد واستهدفت قوة من الجيش وصلت إلى المكان، دون الإبلاغ عن إصابات".

من مكان قصف مسجد الأنصار في مخيم جنين

استشهد شاب وأصيب 5 آخرون بجروح وصفت بينها بالخطيرة من جراء قصف طيران الاحتلال لمسجد الأنصار في مخيم جنين، فجر اليوم الأحد.

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت شهيد وعدة إصابات من جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جنين.

وكان قد سُمع دوي انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء جنين عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف الطابق السفلي من مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.

ودوّت صافرات الإنذار في أنحاء جنين تحسبا لاقتحام قوات الاحتلال في أعقاب القصف.

وقال جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إنه "في عملية مشتركة قام طيران الجيش بقصف موقع تحت الأرض في مسجد الأنصار بمدينة جنين، حيث مكثت ’خلية إرهابية’ تابعة لحركة ’حماس’ و’الجهاد الإسلامي’ مسؤولة عن تنفيذ عدة عمليات في الأشهر الأخيرة وخططت لتنفيذ عملية أخرى وشيكة".

وادعى جيش الاحتلال والشاباك أن "الخلية نفذت عملية في 14 تشرين الأول/ أكتوبر قرب الجدار الفاصل، أسفرت عن انفجار عبوة جرى تفعيلها عن بعد واستهدفت قوة من الجيش وصلت إلى المكان، دون الإبلاغ عن إصابات".

وأضاف "مؤخرا جرى تلقي معلومات استخباراتية تفيد بتخطيط ’الخلية’ لتنفيذ عملية كبيرة. وقد استخدم عناصر الخلية المسجد كمقر عمليات للتخطيط للعمليات وقاعدة لتنفيذها، وخلال عملية ’بيت وحديقة’ عثرت قوات الجيش على بنية تحتية إرهابية وأسلحة في المسجد".