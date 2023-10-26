مناورات واسعة لجميع تشكيلات القوّات البريّة الإيرانيّة بدءا من الجمعة

أفادت وكالة أنباء إيرانية، بأن "وحدات المشاة، والمدرعات والصواريخ والمدفعية، والقوات الجوية والطائرات بدون طيار، والهندسة، والمحمولة جوا، و قوات الحرب الإلكترونية، والحرب الحديثة والسايبر، ستشارك في المناورات يوم غد"، الجمعة.

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، بدء مناورات واسعة لجميع تشكيلات القوات البرية، بدءا من يوم غد، الجمعة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو، اليوم الخميس، لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة، قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بأن المناورات "ستُجرى لمدة يومين في عموم منطقة نصر آباد بمحافظة أصفهان، اعتبارًا من غد الجمعة".

وبحسب الوكالة، فإن "وحدات المشاة، والمدرعات والصواريخ والمدفعية، والقوات الجوية والطائرات بدون طيار، والهندسة، والمحمولة جوا، و قوات الحرب الإلكترونية، والحرب الحديثة والسايبر، ستشارك في المناورات يوم غد".

وأشارت الوكالة إلى أنه "سيتم تنفيذ هذه المناورة تحت إشراف خبراء ومقيّمين وقادة القوات المسلحة، بهدف التعامل مع التهديدات والتغيرات القادمة في التنظيم القتالي للقوات البرية للجيش، وفق الخطط الموضوعة مسبقا".

وفي سياق ذي صلة قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في كلمة ألقاها خلال جلسة الأمم المتحدة: "نشهد منذ 3 أسابيع جرائم حرب وإبادة تقوم بها إسرائيل في غزة، بدون احترام للقانون الدولي".

وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ودول أوربية يدعمون قتل نحو 7 آلاف فلسطيني في غزة والضفة الغربية

وذكر أنه "يجب وضع حد للإبادة الجماعية في غزة فورا".

وقال إن "فلسطين لديها الحق الشرعي لمكافحة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها النضال المسلح"، شميرا إلى أن "الكيان الصهيوني شن أكثر من 20 حربا في المنطقة، ويحتل بعض أراضي الدول العربية إضافة إلى فلسطين".

وتابع: "لا ندعم توسع دائرة الحرب"، غير أنه أضاف أن على "من يرغب في عدم توسيع الحرب عليه الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة".