العروب: إصابة حرجة برصاص الاحتلال

إصابة شاب بجراح حرجة في أعقاب إصابته ببطنه برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات في العروب شهدت كذلك إصابة طفل برصاص الاحتلال الحي في الفخذ.

أصيب طفل وشاب بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت طواقم "الهلال الأحمر" الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (13 عاما) وشاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأوضحت أن شابا (27 عاما) أصيب في المواجهات التي اندلعت في العروب، برصاص حي في البطن، ونقل إلى مستشفى "الأهلي" وحالته حرجة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم، ما أدى الى طفل بالرصاص الحي.