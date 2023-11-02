الجيش الإسرائيلي لحزب الله: "قواتنا بجهوزية عالية للرد بقوة عند الحدود الشمالية"

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عند الحدود اللبنانية، صباح اليوم، "أطلِقت منها قذائف هاون باتجاه إسرائيل" وباتجاه مزارع شبعا المحتلة. وبحسبه، فإنه تمت مهاجمة خلايا عند الحدود اللبنانية

وجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، في إحاطة صحافية، اليوم، تهديدا إلى حزب الله عشية خطاب متوقع لأمينه العام، حسن نصر الله، غدا.

وقال هغاري إن "الجيش الإسرائيلي بجهوزية عالية للرد بقوة على كل من يحاول تقويض الواقع الأمني في الشمال. ونحن مستعدون بقوة شديدة جدا عند الحدود الشمالية". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع عند الحدود اللبنانية، صباح اليوم، "أطلِقت منها قذائف هاون باتجاه إسرائيل" وباتجاه مزارع شبعا المحتلة. وبحسبه، فإنه تمت مهاجمة خلايا عند الحدود اللبنانية، اليوم.

وأفاد هغاري بأن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ارتفع إلى 242، وأنه تم إبلاغ عائلاتهم، وأن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى هو 332 قتيلا وتم إبلاغ عائلاتهم.